Japonya Başbakanı Kishida'dan Abe'ye yapılan saldırıya kınama

Japonya Eski Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğramasının ardından Japonya Başbakanı Fumio Kishida'dan konuya dair ilk açıklama geldi.

Rutin seçim programını iptal ederek Tokyo'daki başbakanlık ofisine gelen Kishida, Pazar günü yapılacak seçime atıfla "Demokrasinin temeli olan seçim döneminde yapılan bu alçakça eylemi en güçlü şekilde kınıyorum. Barbarca silahlı eylemler demokrasilerde kabul edilemez" dedi.

Detaylar netleşiyor

Öte yandan Abe'ye 2 el ateş ederek ağır yaralayan saldırganın kimliği netleşti. Cinayete teşebbüs şüphesi ile olay yerinde tutuklanan 41 yaşındaki Yamagami Tetsuya'nın Nara şehrinde yaşadığı ve daha önceden Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri bünyesinde 3 yıl çalıştığı öğrenildi. Suçlamaları kabul eden zanlının Abe'yi sevmediği için öldürmek istediğini, buna rağmen siyasi görüşlerine karşı bir kin beslemediğini söylediği ifade edildi. Şahsın kullandığı silahın da el yapımı olduğu açıklandı.

Seçim konuşması yapıyordu

Pazar günü yapılacak üst meclis seçimlerinde yarışacak bir Liberal Demokrat Parti (LDP) adayını desteklemek üzere Nara'da bulunan Japonya Eski Başbakanı Shinzo Abe silahlı saldırıya uğramış, saldırgan olay yerinde sağ olarak yakalanırken, Abe'nin durumunun ağır olduğu açıklanmıştı.

Burak Ersoy

