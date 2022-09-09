İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Japonya Başbakanı Kishida'dan Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı

Japonya Başbakanı Kishida'dan Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı
Japonya Başbakanı Kishida'dan Kraliçe Elizabeth için taziye mesajı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek İngiliz kraliyet ailesine, İngiliz hükümetine ve İngiliz halkına başsağlığı diledi.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in 96 yaşında hayatını kaybetmesi uluslararası kamuoyunda geniş yankı bulurken, dünya liderlerinden taziye mesajları gelmeye devam ediyor. Japonya Başbakanı Fumio Kishida yaptığı açıklamada Kraliçe Elizabeth'in ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek İngiltere hükümeti ve halkına başsağlığı diledi.

"Kraliçe Elizabeth, Japonya'nın İngiltere ile bağlarının güçlendirilmesine büyük katkıda bulundu" diyen Kishida, Kraliçenin ölümünün uluslararası toplum için büyük bir kayıp olduğunu dile getirdi. "Ölüm haberi beni derinden üzdü" ifadelerini kullanan Kishida, "Japonya hükümeti, İngiliz kraliyet ailesine, İngiliz hükümetine ve İngiliz halkına en içten taziyelerini iletiyor" dedi.

96 yaşında hayatını kaybetmişti

Kraliçe Elizabeth dün 96 yaşında hayatını kaybetmiş, Kraliyet ailesinden yapılan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi" ifadesi kullanılmıştı.

Burak Ersoy
 

İLGİLİ HABER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kraliçe 2. Elizabeth için taziye mesajı yayımladı
İLGİLİ HABER
Kraliçe II. Elizabethin ölümünün ardından dünya liderlerinden taziye mesajları Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından dünya liderlerinden taziye mesajları
İLGİLİ HABER
İngiltere Başbakanı Truss: İngiltere onun sayesinde bugün büyük bir ülke İngiltere Başbakanı Truss: 'İngiltere onun sayesinde bugün büyük bir ülke'
İLGİLİ HABER
Kraliçe II. Elizabethin ölümünün ardından Galler Prensi Charles Kral oldu Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından Galler Prensi Charles Kral oldu
İLGİLİ HABER
İngiltere Kraliçesi Elizabeth hayatını kaybetti İngiltere Kraliçesi Elizabeth hayatını kaybetti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.