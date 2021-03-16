Japonya Başbakanı Suga Covid-19 aşısı oldu

ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmek üzere Nisan ayında Washington'a gitmeye hazırlanan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Pfizer-BioNTech ortaklığı ile geliştirilen Covid-19 aşısının ilk dozunu aldı. Tokyo'nun Shinjuku semtindeki bir hastanede gerçekleştirilen aşılamanın ardından gazetecilere açıklama yapan Suga, ABD'ye yapacağı ziyaretten önce virüse karşı mevcut her türlü önlemi almak için aşılandığını ifade etti.

Aşıların enfeksiyon riskini azaltmada etkili olduğu kadar, enfekte olan hastaların ciddi semptomlar geliştirmesini önlemede de faydalı olmasının beklendiğini kaydeden Suga, Japon halkına en kısa sürede aşıları ulaştırmak için elinden geleni yapacağını da belirtti. Suga ile birlikte ABD'ye gidecek heyetin tüm üyelerinin de ziyaret öncesinde aşılanacağı aktarıldı.

Sağlık çalışanları ile başlamıştı

Japonya'da aşılama seferberliği 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlamış, ilk doz çalıştığı hastanede Tokyo Tıp Merkezi Başkanı Kazuhiro Araki'ye uygulanmıştı. Programın ilk etabında toplam 40 bin sağlık personelinin aşıdan yararlanacağı bildirilmiş, seferberliğin kademeli olarak salgınla mücadelede ön saflarda yer alan 3.7 milyon sağlık çalışanı ardından ise 65 yaş ve üstü 36 milyon kişiyi kapsayacağı kamuoyuna yansımıştı. Söz konusu grubu ise kronik sağlık sorunları bulunan kişiler ile yaşlı bakım merkezlerinde çalışanların takip edeceği açıklanmıştı. Aşılama çalışmalarının kademeli olarak genel nüfusu kapsayacağı ifade edilmişti.

Burak Ersoy

