Japonya Başbakanı Suga İtalyan mevkidaşı Draghi ile telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga'nın İtalya Başbakanı Mario Draghi ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Tokyo'nun isteği üzerine gerçekleştiği öğrenilen görüşmede Suga'nın geçtiğimiz ay göreve başlayan İtalyan mevkidaşı Draghi'yi tebrik ettiği ifade edildi. İkilinin özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi hedefine yönelik çabaları sürdürme konusunda mutabık kaldığı, Suga'nın Çin'in Doğu ve Güney Çin denizlerindeki statükoyu değiştirmeye yönelik tek taraflı girişimleri hakkında ciddi endişelerini İtalyan mevkidaşına ilettiği öğrenildi.

Çin'in Hong Kong ve Sincan Uygur Özerk Bölgelerindeki gelişmelerle ilgili kaygılarını paylaşan Suga ve Draghi'nin, Pyongyang tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorununun çözümü başta olmak üzere Kuzey Kore meselesi ele aldığı belirtildi. Ayrıca Covid-19 salgını ve iklim değişikliği ile mücadele konularında iş birliğini sürdürme konusunda görüş birliğine varıldığı ifade edildi.

Burak Ersoy

