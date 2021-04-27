Japonya Başbakanı Suga'dan Covid-19 aşı seferberliği talimatı

Covid-19 salgını karşısında aşılama seferberliğine geçtiğimiz 17 Şubat'ta sağlık çalışanları ile başlayan Japonya'da, hükümetten süreci hızlandırmaya yönelik yeni adım geldi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Savunma Bakanı Nobuo Kishi'ye ülkedeki yaşlı nüfusun Covid-19 aşılarına erişimini hızlandırmak üzere Tokyo'da büyük ölçekli bir aşılama merkezi kurulması talimatını verdi. Kishi düzenlendiği basın toplantısında, merkezin 24 Mayıs'ta hizmete girmesinin hedeflendiğini söylerken, Japonya Öz Savunma Kuvvetleri'ne (SDF) bağlı sağlık personelinin merkezde görev alacağı bilgisini de paylaştı. Merkezin 3 ay boyunca hizmet vermesi öngörülürken, başkent Tokyo ve komşu eyaletleri Kanagawa, Chiba ve Saitama'da ikamet eden 65 yaş ve üzeri yaklaşık 900 bin kişiye Moderna'nın Covid-19 aşısının uygulanacağı öğrenildi. Yaşlı nüfusa yönelik aşılama programının tamamlanmasının ardından ise söz konusu merkezin kronik sağlık sorunları bulunanlar ve yaşlı bakım tesislerinde çalışanlar gibi diğer öncelikli grupların aşılanma sürecine destek vereceği ifade edildi. Benzer bir merkezin Osaka'da da faaliyete geçirilmesinin planlandığı belirtilirken, detayların ise netleşmediği kaydedildi.

Şubat'ta başlamıştı

Japonya'da Covid-19 aşılama programı geçtiğimiz Şubat ayında sağlık çalışanları ile başlamıştı. Aşı seferberliğinin ilerleme hızı konusunda İsrail, İngiltere ve ABD gibi diğer gelişmiş ülkelerin gerisinde kalan 126 milyonluk nüfusa sahip Japonya'da vatandaşların çoğu sağlık çalışanı olan yaklaşık yüzde 1'lik kısmının şimdiye dek aşının en az bir dozunu yaptırdığı kamuoyuna yansımıştı. Suga daha önce, 65 yaş ve üstü nüfusa yönelik aşılama programını Temmuz sonuna dek bitirmeyi hedeflediklerini açıklarken, söz konusu hedefin zorluğu nedeniyle sürecin hızlandırılması gerektiği gündeme gelmişti.

3. kez OHAL ilan edildi

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 572 bin 384'e yükselmiş, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybı da 10 bin 25'e ulaşmıştı. Vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamaması nedeniyle hükümet Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da geçtiğimiz pazar günü itibariyle yeniden OHAL ilan etmişti.

Burak Ersoy

