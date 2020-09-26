Japonya Başbakanı Suga'dan Covid-19'a karşı dayanışma çağrısı

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesaj ile hitap eden Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ülkesi ve dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu. Salgınının neden olduğu tedarik zincirlerindeki aksamalar ve sınır ötesi kısıtlamalara rağmen çok taraflılığın ve serbest ticaretin önemine vurgu yapan Suga, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) reformu ve diğer ülkelerle serbest ticaret anlaşmalarını teşvik için çalışma sözü verdi. "Yeni korona virüs bizi benzeri görülmemiş bir krize sürükledi. Bu da uluslararası toplumu bölünme ve izolasyona yönelik eğilimlerden işbirliğine geri döndürdü" diyen Suga, "Mevcut krizi işbirliğimizi pekiştirmek adına bir fırsata çevirebilmemiz için hepinizi dayanışma içinde birleşmeye çağırıyorum" şeklinde konuştu.

"Aşı ve ilaç çalışmalarını destekliyoruz"

Suga konuşmasında Covid-19'a yönelik potansiyel aşı ve ilaçların geliştirilmesi ve dünya genelinde dağıtımı için Japonya'nın elinden geleni yapacağını söyledi. "Gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere herkes için adil ve eşit erişim sağlamak için çalışıyoruz" diyen Suga, gelecekteki sağlık krizlerine hazırlanmak adına Japonya'nın gelişmekte olan ülkelerde hastaneler inşa etme ve tıbbi sistemleri güçlendirme çabalarını desteklemeye kararlı olduğunu da sözlerine ekledi.

"Olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya kararlıyız"

Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na da değinen Suga, iptal edilip edilmeyeceği merak konusu olan dev organizasyonu gerçekleştirme sinyali verdi. Suga, "Japonya insanlığın salgını yendiğinin kanıtı olarak önümüzdeki yaz Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapmaya kararlı" ifadelerini kullandı.

"Kim Jong-un ile görüşmeye hazırım"

Önceki Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin görevi süresince çözümü için çaba sarf ettiği Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları sorunu konusundaki kararlılığını dile getiren Suga, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile koşulsuz olarak görüşmeye hazır olduğunu ifade etti.

"Kurbanların aileleri yaşlanmaya devam ederken, kaçırılan Japon vatandaşları sorununu çözmek için kaybedecek zamanımız yok" diyen Suga, "Japonya ile Kuzey Kore arasında yapıcı bir ilişki kurmak sadece her iki tarafın çıkarlarına hizmet etmekle kalmayacak, aynı zamanda bölgesel barış ve istikrara da büyük katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Nükleersiz dünya çağrısı

Japonya'ya yönelik atom bombası saldırılarının 75. yılında nükleer silahsızlanma çağrısı yapan Suga, ülkesinin bu konuda hiçbir çabadan kaçınmayacağını söyledi. Suga, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın sürdürülmesi ve güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Burak Ersoy

