Japonya Başbakanı Suga'dan Güney Kore'ye çağrı

Japonya ve Güney Kore ilişkilerinde tarihi ihtilaflar nedeniyle soğuk rüzgarların estiği bu dönemde, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga bugün başkent Tokyo'da, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi Şefi Park Jie-won'u kabul etti. Korona virüs salgınına rağmen Japonya'yı ziyaret ettiği için Park'a teşekkür eden Suga, savaş zamanı uygulamaları ile ilgili iddialar başta olmak üzere, tarihi ihtilaflar nedeniyle ikili ilişkilerde zor bir dönemden geçildiğini belirtti. Buna rağmen, Kuzey Kore tehdidine karşı Japonya ve Güney Kore ile ABD arasında yakın işbirliğinin gerekli olduğunu hatırlatan Suga, Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşlarla ilgili sorununun çözümüne yönelik çabalar konusunda da Güney Kore'den destek istedi. İki ülke arasındaki sağlıklı ikili ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Güney Kore'yi inisiyatif almaya çağıran Suga, Kuzey Kore meselesinin yakın işbirliği gerektirdiği konusunda Park ile mutabık kaldı.

"Devlet Başkanı Moon'un görüşlerini ilettim"

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Park, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in ikili ilişkileri yeniden rayına oturtma konusundaki düşüncelerini Suga'ya ilettiğini söyledi. Park, iki ülke arasındaki ilişkileri iyileştirmenin yolunun, ülke liderleri arasındaki diyalog olduğunu belirtti.

Sürpriz ziyaret

Diplomatik temaslarda bulunmak üzere Pazar günü Tokyo'ya vardığı bildirilen Park, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Sekreteri Toshihiro Nikai ile bir araya gelmişti. Suga'nın Eylül ayında göreve gelmesinden bu yana Japonya'yı ziyaret eden ilk üst düzey Güney Koreli diplomat olması nedeniyle önem taşıyan ziyareti kapsamında Park'ın, iki ülke arasındaki ilişkilerde yaşanan krizi aşmak üzere muhataplarıyla temasta bulunacağı belirtilmişti.

Burak Ersoy

