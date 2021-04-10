Japonya Başbakanı Suga'dan İngiliz mevkidaşı Johnson'a başsağlığı mesajı

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in eşi Prens Philip'in dün hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere'ye taziye mesajı gönderdi. İngiliz mevkidaşı Boris Johnson'a gönderdiği mektupta Edinburgh Dükü Prens Philip'in vefatından derin üzüntü duyduğunu kaydeden Suga, Japonya hükümeti ve ulusu adına İngiltere halkına taziye dileklerini iletti. Prens Philip'in 1975'de Kraliçe Elizabeth ile devlet konuğu olarak gerçekleştirdiği ziyaret de dahil 7 kez Japonya'ya geldiğini hatırlatan Suga, "Ona yalnızca İngiliz kraliyet ailesi ile Japon imparatorluk hanedanı arasındaki tarihi dostluğu daha da güçlendirdiği için değil, aynı zamanda Japonya ve Birleşik Krallık halkları arasında karşılıklı anlayışı geliştirmeye büyük katkılarından dolayı da şükranlarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Dün hayatını kaybetmişti

Buckingham Sarayı'ndan dün yapılan açıklamada, 99 yaşındaki Prens Philip'in hayatını kaybettiği belirtilmiş, ölüm haberi "Ekselansları bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti" ifadeleriyle kamuoyuna duyurulmuştu. Açıklamanın ardından Buckingham Sarayı'nda bayraklar yarıya indirilirken, Prens Philip'in ölüm haberi dünya kamuoyunda geniş yankı buldu.

Burak Ersoy