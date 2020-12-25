Japonya Başbakanı Suga'dan kamuoyuna yeni yıl tatili çağrısı

Covid-19 günlük vak'a sayılarının 3 gün üst üste rekor kırdığı Japonya'da, Başbakan Yoshihide Suga yeni yıl tatili öncesinde düzenlediği yılın son basın toplantısında kamuoyuna seslendi. Ülkedeki vaka sayılarındaki artışın sürdüğünü hatırlatan Suga, yaklaşmakta olan yeni yıl tatilinde virüsün yayılmasını önlemek için vatandaşlardan işbirliği talep etti. Sakin bir yeni yıl tatili çağrısı yapan Suga, "Lütfen mümkün olduğunca kalabalık toplantılardan kaçınarak işbirliği yapın. Böylece virüsün yayılmasını durdurabiliriz" ifadelerini kullandı.

"DURUM OHAL GEREKTİRMİYOR"

Yüksek seyreden günlük vaka sayılarına rağmen ülkedeki durumun şimdilik Olağanüstü Hal (OHAL) ilanı gerektirmediğini kaydeden Suga, restoran benzeri işletmelere ilişkin tedbir ihtiyacına değindi. Çalışma saatlerinde kısıtlama talep edilen işletmelerin zararının tazmini için gerekli yasal düzenlemenin meclis tarafından onaylanmasını istediğini söyleyen Suga, çağrılara uymayan işletmelere yönelik yaptırımların da gündemde olduğunu ifade etti.

GÜNEY AFRİKA TEDBİRİ

Suga, Covid-19 mutasyonlarına da değinerek, geçtiğimiz Çarşamba günü İngiltere'ye yönelik uygulanacağı açıklanan sınır tedbirlerinin Güney Afrika için de geçerli olacağını duyurdu. Suga, bölgeden gelecek yabancı uyrukluların ülkeye girişinin kısıtlanacağını söyledi.

3 gün üst üste vaka rekoru

Öte yandan dün ve önceki gün art arda rekor seviyelere ulaşan günlük vaka sayılarında bugün yeni bir rekor daha kırıldı. Ülkede doğrulanan 3 bin 792 yeni vak'a ile bilanço 215 bin 226'ya ulaşırken, toplam can kaybı sayısı da 3 bin 175'e ulaştı.



Burak Ersoy