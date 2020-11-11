Japonya Başbakanı Suga'dan koronavirüs talimatı

Günlük Covid-19 vak'a sayılarında son günlerde görülen artış nedeniyle yeni dalga endişesi yaşanan Japonya'da, Başbakan Yoshihide Suga, koronavirüsle mücadele için kurulan görev gücüne tüm imkanların kullanılması talimatı verdi.

Günlük vak'aların son zamanlarda bin sınırını aştığını hatırlatan Suga, hükumetin mevcut duruma karşı ivedilikle önlem alması gerektiğini vurguladı. Yeni enfeksiyon sayısının arttığı bölgelerde dahi hastane yatak kapasitelerinin doluluk oranının yüzde 30'larda kaldığını kaydeden Suga, buna rağmen önceki deneyimlerden yola çıkarak tedbiri elden bırakmamaları gerektiğini ifade etti. Hükumete Covid-19 pandemisi konusunda danışmanlık yapan uzman kurulunun önceki gün yayınladığı acil durum bildirisine atıfta bulunan Suga, söz konusu uyarılara dayanarak küme enfeksiyonlarına karşı daha sıkı önlemler alınacağını da sözlerine ekledi. Suga, sosyo-ekonomik faaliyetlerin devamını sağlarken kış öncesinde enfeksiyonların yayılmasını önlemek için gereken her şeyin yapılması talimatını verdi.

"Üçüncü dalga ile karşı karşıyayız"

Japonya'da son günlerde yeniden etkisini artıran salgın endişeye neden olmuş, dün 226 yeni enfeksiyon ile şimdiye kadarki en yüksek ikinci günlük vak'a sayısının tespit edildiği Osaka Eyaleti'nin Valisi Hirofumi Yoshimura, "Üçüncü dalga ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanlar uyarmıştı

Japonya'da korona virüs pandemisi konusunda hükumete danışmanlık yapan uzman kurulu önceki gün yeniden artışa geçen vak'a sayılarına dikkat çekmiş, sosyal aktivitelerin kademeli olarak normale döndüğü mevcut ortamda uygun tedbirlerin alınmaması halinde enfeksiyon sayısında hızlı artış yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bilanço ağırlaşıyor

Dün Japonya genelinde doğrulanan toplam enfeksiyon sayısı bin 287 olurken, son gelişmeler ülkede şimdiye dek teyit edilen korona virüs vak'alarının sayısını 111 bin 336'ya taşımıştı. Dün yaşamını yitiren 15 kişi ile birlikte ölü sayısı ise bin 864'e ulaşmıştı.

