Japonya Başkanı Abe'den ABD-İran yorumu

Japonya Başkanı Shinzo Abe'den, ABD'nin İranlı General Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle tırmanan ve İran'ın ABD askerlerinin konuşlu olduğu Irak'taki askeri üslere yönelik misilleme saldırısı ile doruğa çıkan Orta Doğu'daki gerilim ile ilgili açıklama geldi. Abe, bugün gazetecilere verdiği demeçte Japonya'nın tüm tarafları tehlikeli adımlar atmaktan kaçınmaya çağırdığını söyledi. Ülkesinin öz-kontrole dayalı diplomasiye değer verdiğinin altını çizen Abe, Japonya hükümetinin Orta Doğu'daki durumu istikrara kavuşturmak için elinden geleni yapmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Japonya bölgedeki gerilimden endişeli

İran ile olan iyi ilişkilerini korumak isterken, Orta Doğu'daki güvenlik sorununa diplomasi yoluyla katkı sağlamak isteyen Japonya, müttefiki ABD'nin Orta Doğu'daki denizlerde seyir güvenliğini sağlamak üzere uluslararası koalisyona katılma teklifini geri çevirmiş, son olarak bir gemi ve iki deniz gözetleme uçağından oluşan kendi görev gücünü Orta Doğu'ya gönderme kararı almıştı.

Burak Ersoy