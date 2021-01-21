Japonya, Covid-19 için genel aşılamaya Mayıs sonunda başlamayı hedefliyor

Covid-19 salgınında yeni dalganın etkisini sürdürdüğü Japonya'da, Şubat ayı sonunda sağlık çalışanları ile başlaması beklenen aşılama seferberliğine dair detaylar netleşmeye başladı. Ülke medyasının iktidar ve muhalefet partisi kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre hükümetin halkın geneline yönelik aşılama programı için Mayıs sonunu hedeflediği öğrenildi. Aşının halka ücretsiz olarak sunulacağı belirtilirken, Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato, "Yabancı ülkeler klinik deneylerden elde edilen verilere dayanarak Pfizer'in aşısını 16 yaş ve üstü kişilere uyguluyor" diyerek yaş sınırlaması sinyali verdi.

Kademeli aşılama

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga daha önce yaptığı açıklamada, aşılama programına Şubat sonu itibarıyla sağlık çalışanlarından başlamayı hedeflediklerini belirtmişti. 65 yaş ve üzeri kişiler ve kronik sağlık sorunları bulunanların ardından sıranın genel halka geleceği ifade edilmişti.

Anlaşma sağlandı

Japonya'da hükümet dün ABD'li ilaç devi Pfizer ile toplam 72 milyon kişiye uygulanacak 144 milyon dozluk aşının tedariki konusunda anlaşma sağlandığını duyurmuş, daha önce ise İngiliz ilaç üreticisi AstraZeneca ile 120 milyon dozluk aşı için masaya oturulduğu gündeme gelmişti.

Onay bekleyen tek aşı

Pfizer, Almanya merkezli ortağı BioNTech ile geliştirdiği Covid-19 aşısının kullanım onayı için geçtiğimiz ay Japonya Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Ülkede onay sürecinde olan tek aşı için kullanım izninin 15 Şubat'ta verilebileceği belirtilmişti.

OHAL sürüyor

Covid-19 salgını nedeniyle 11 eyaletinde 7 Şubat'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya'da dün itibarıyla toplam vaka sayısı 347 bin 40'a, ölü sayısı ise 4 bin 792'ye yükseldi.

Burak Ersoy