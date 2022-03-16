Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi'den BMGK açıklaması

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ardından etkinliği yeniden tartışmaya açılan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) yapısına ilişkin Japonya hükümetinden kritik bir açıklama geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi bir konferansta yaptığı konuşmada, BMGK'da reform çabalarını destekleyeceklerini belirtti. Moskova'nın, Ukrayna işgaline atıfta bulunarak, Rusya'nın daimi bir konsey üyesi olarak uluslararası toplumda barış ve güvenliğin korunmasında büyük sorumluluğa sahip olduğunu hatırlatan Hayashi, Moskova'nın tutumunun konseyde yeni bir yapılanmaya ihtiyaç olduğunu gösterdiğini kaydetti. Üye ülkelerin farklı ulusal çıkarları nedeniyle konseyde reform yapmanın kolay olmadığının altını çizen Hayashi, buna rağmen diğer ülkelerle işbirliği yaparak, reform çabalarını destekleyeceklerini ifade etti. Ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinin nükleer silahlar da dahil olmak üzere caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirme emrine atıfta bulunan Hayashi, Putin'in bu adımını tehlikeli bir eylem olarak nitelendirdi. Japonya'nın atom bombasına maruz kalan tek ülke olduğunu hatırlatan Hayashi, ülkesinin nükleer silah kullanımına, hatta kullanma tehdidine dahi şiddetle karşı olduğunu da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan reform ihtiyacına dikkat çekmişti

Rusya'nın daimi üye olarak yer aldığı BMGK'nın yapısı Ukrayna işgalinin ardından bir kez daha gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada, "Çatışan taraflardan biri veto hakkına sahip daimi üye olunca, Güvenlik Konseyi'nin icbar edici rolü boşa çıkmış, sistem iflas bayrağını çekmiştir. BM Genel Kurulu'nda çatışmaları sonlandıracak hiçbir adım atılamamıştır" ifadelerini kullanarak reform ihtiyacına dikkat çekmişti.

Burak Ersoy

