Japonya ekonomisine Covid-19 darbesi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel salgın halini alan Kovid-19, birçok ülkede olduğu gibi Japonya'da da ekonomiyi olumsuz etkiledi. Hükümet tarafından her yıl Temmuz ayında yayınlanan ancak pandeminin piyasalar üzerindeki etkisini analiz edebilmek için bu yıl Kasım ayına dek bekletilen ekonomi ve kamu maliyesi hakkındaki raporda, ekonomide yaşanan daralmanın deflasyonist baskı riski oluşturduğu belirtildi. Söz konusu riskin nedeni olarak

ülkenin sermaye harcamalarındaki düşüşten kaynaklanan talep eksikliği ve büyüme potansiyelindeki düşüşün gösterildiği raporda, teknoloji ve insan kaynaklarına yatırım vurgusu yapılarak verimliliği artırma ihtiyacının altını çizildi.

En büyük daralma

Korona virüs salgınının Nisan-Haziran ayları arasında kişisel tüketimi yaklaşık 31 trilyon yen (yaklaşık 300 milyar dolar) düşürdüğünün tahmin edildiği kaydedilen raporda, söz konusu düşüşün küresel mali kriz nedeniyle 2009'da Ocak-Mart ayları arasında yaşanan 5.5 trilyon yenlik düşüş (yaklaşık 53 milyar dolar) ile 2011'in Ocak-Mart döneminde Japonya depremi ardından kaydedilen 6.5 trilyon yenlik (yaklaşık 62 milyar dolar) düşüşten çok daha büyük olduğuna dikkat çekildi.

Burak Ersoy