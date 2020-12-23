Japonya günlük Covid-19 vaka sayısı yine rekor kırdı

Dünyada yaklaşık 78 milyon kişiye bulaşarak 1 milyon yedi yüz bin'i aşkın can kaybına neden olan Covid-19 salgını ile mücadele eden ülkelerden Japonya'da bir kez daha günlük vak'a rekoru kırıldı. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede bugün doğrulanan enfeksiyonların sayısı, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 3 bin 248 oldu. Son gelişme ülke genelinde şimdiye dek virüsten enfekte olan kişi sayısını 207 bin 677'ye taşırken, son 24 saatte 32 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı da 3 bin 58'e ulaştı.

Tokyo ve Osaka'da risk büyük

Vak'a sayılarının bölgesel dağılımında Tokyo 53 bin 130 enfeksiyon ile en büyük riske sahip eyalet olurken, onu 27 bin 813 vak'a ile Osaka izledi. Kanagawa'da 17 bin 731'e ulaşan toplam enfekte kişi sayısı, Hokkaido'da ise 10 bin sınırına ulaştı. Saitama'nın 12 bin 212 vak'a ile kendine yer bulduğu listedeki diğer vak'alar, ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirildi.

Yeni virüs alarmı

Geçtiğimiz günlerde İngiltere'de görülen daha bulaşıcı yeni Covid-19 mutasyonu dünyayı alarma geçirmişti. Mutasyona uğrayan yeni korona virüs tipinin henüz doğrulanmadığı Japonya'da, hükümet İngiltere'den gelenlere yönelik yeni seyahat kısıtlamaları uygulama kararı almıştı.

Burak Ersoy

