Japonya, günlük Covid-19 vak'a sayısında rekor kırdı

Son 1 aydır sayılarında yeniden artış gözlenen Covid-19 vak'aları nedeniyle salgında ikinci dalga endişesinin hüküm sürdüğü Japonya'dan bugün kötü haber geldi.

Ülkedeki günlük vak'alar toplamı daha önce 11 Nisan'da kayda geçen 720'lik rekoru da aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, bugün 238'i başkent Tokyo'da olmak üzere Japonya genelinde 747 enfeksiyon doğrulandı. Böylece karantina gemisinde enfekte olan yolcular ve havaalanlarındaki karantina istasyonlarında belirlenen vak'alar dahil olmak üzere toplam bilanço 27 bin 222'ye ulaştı.

Ölü sayısı bini geçti

Korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bin 2'ye yükseldiği ifade edilirken, ülke genelinde 55 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. 21 bin 310 hastanın ise iyileşerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

Tokyo valisi uyardı

Şimdiye dek enfekte olmuş 10 bin 54 sakiniyle ülkedeki en fazla vak'aya ev sahipliği yapan başkent Tokyo'nun yerel hükümeti ise yarın itibariyle başlayan ve hafta sonu da dahil 4 gün sürecek resmi tatil konusunda vatandaşları uyardı. İnsanları tatil süresince evde kalmaya çağıran Tokyo Valisi Yuriko Koike, dışarı çıkmak zorunda olanlara da yoğun tedbir uyarısında bulundu.

Burak Ersoy

