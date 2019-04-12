Japonya 'Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor

Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı'ndan özel eserlerin sunulduğu sergi, 14 Haziran'da Kyoto'ya taşınacak.

Osmanlı hazineleri, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Yıldız Sarayı'ndan Japonya'ya taşındı. Başkent Tokyo'daki Ulusal Sanat Müzesi, 19 Mart'tan bu yana “Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi”ne ev sahipliği yapıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Japonya Altes Prensesi Akiko Mikasa'nın teşrifleriyle açılışını yaptığı sergi, Japonya'da 2019 yılının ‘Türk Kültür Yılı' ilan edilmesi sebebiyle hayata geçirilecek etkinliklerin ilki olma özelliğini de taşıyor.

Sergide, Topkapı Sarayı'ndan 162, Yıldız Sarayı'ndan 14 ve Dolmabahçe Sarayı'ndan 9 olmak üzere 185 eser ziyaretçilerle buluşuyor.

Japonya'ya taşınan Osmanlı hazineleri arasında 16'ncı ve 19'uncu yüzyıllara tarihlenen taht, tuğra, sorguç, tören matarası, ok, yay, hançer, kılıç, zırh, kaftan, gülabdan, laledan, seccade, çini, vazolar ve marangoz aletleri gibi eserler yer alıyor.

20 Mayıs'a kadar Tokyo Ulusal Sanat Müzesi'nde sergilenmeye devam edecek kültür mirasları, 14 Haziran ile 28 Temmuz tarihleri arasında ise Kyoto Ulusal Modern Sanat Müzesi'nde teşhir edilecek.