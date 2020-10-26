Japonya hükümetinden nükleer silahların yasaklanması çıkışı

Son olarak Honduras'ın da katılımıyla 50 imzaya ulaşan ve yürürlüğe girmesinin önü açılan Birleşmiş Milletler (BM) Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na dair Japonya hükümetinden açıklama geldi. Japonya Baş Kabine Sekreteri Katsunobu Kato bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında, ülkesinin anlaşmaya katılmayacağını bildirdi. Japonya'yı çevreleyen ve giderek zorlaşan güvenlik ortamına vurgu yapan Kato, "Tehditlerle başa çıkmak için caydırıcılık yeteneklerimizi korurken ve güçlendirirken, nükleer silahsızlanmaya doğru istikrarlı ve gerçekçi bir ilerleme kaydetmenin uygun olduğuna inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Hedef aynı, yaklaşım farklı"

Japonya'nın anlaşmanın amacı olan nükleer silahların kullanımına son verilmesi hedefini paylaştığını belirten Kato, "Konuya nasıl yaklaşacağımız konusunda farklılık gösterdiğimiz için imzacı olmayacağız" şeklinde konuştu.

Gözler 22 Ocak'ta

Yürürlüğe girmesi için 50 ülkenin onaylaması gereken Nükleer Silahların Yasaklanması Antlaşması'na son olarak Honduras onay vermiş, anlaşmanın 22 Ocak 2021'de yürürlüğe gireceği açıklanmıştı.