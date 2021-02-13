Japonya hükümetinin aşılama hedefi belli oldu

Pfizer-BioNTech ortaklığında geliştirilen Covid-19 aşısına yasal kullanım izninin yarın verilmesi beklenen Japonya'da hükümetin aşılama seferberliği hedefine dair detaylar netleşmeye başladı. Ülke basınında yer alan haberlere göre önümüzdeki hafta sağlık çalışanları ile başlaması planlanan aşılama programında sonraki hedefin 65 yaş ve üstü kişiler olduğu belirtildi. 2021 mali yılının başlangıcı olan 1 Nisan'da 36 milyonluk yaşlı nüfusu aşılamaya başlamayı hedefleyen Sağlık Bakanlığının, süreci 3 ay içinde tamamlamayı planladığı kaydedildi. Mart ayı ortası itibarıyla yaşlı nüfusa aşı kuponları göndermesi beklenen hükümetin, söz konusu nüfusa 3 haftalık aralıklarla iki doz aşı uygulayacağı belirtildi.

Sonraki aşama kronik hastalar

Yaşlı nüfusa yönelik hedef programın tamamlanmasının ardından kronik sağlık sorunları bulunan 8.2 milyon kişi ve yaşlı bakım tesislerinde çalışan 2 milyon personelin aşılanacağı öğrenilirken, sağlık personeli yetersizliği gibi olası sorunların süreci zorlaştırabilecek etkenlerin başında geldiği ifade edildi.

Gözler yarında

Japonya'da potansiyel Covid-19 aşısının yasal kullanım izni için başvuru yapan ilk şirket Pfizer olmuş, ABD'li ilaç devinin Alman ortağı BioNTech ile geliştirdiği aşıya Sağlık Bakanlığının uzman kurulu dün yeşil ışık yakmıştı. Gelişmenin ardından resmi kullanım izninin yarın verileceği gündeme gelmişti. Tedariki garanti edilen Pfizer-BioNTech aşılarının ilk bölümü dün Japonya'ya ulaşmıştı.

Japonya'da dün itibarıyla Covid-19 vaka sayısı 413 bin 932'ye ulaşırken, 6 bin 880 kişi ise hayatını kaybetti.

Burak Ersoy

