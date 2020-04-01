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Japonya korona virüsüne iyi gelen ilaç için klinik çalışmalara başladı

Japonya korona virüsüne iyi gelen ilaç için klinik çalışmalara başladı
Japonya korona virüsüne iyi gelen ilaç için klinik çalışmalara başladı

Japonya, korona virüsünün tedavisinde kullanılması beklenen Avigan adlı grip ilacının etkinliğinin kanıtlanması için klinik çalışmalara başlandı. Çalışmalar haziran ayında sona erecek.

Japon Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan'ın korona virüsü tedavisinde kullanılabilmesi için klinik çalışmalara başlandığı açıklandı. Yüz kişiyi kapsayacak araştırma sürecinde ilacın korona virüsü semptomları karşısındaki etkinliğini test edeceği öğrenilen araştırmacıların, çalışmalarını haziran sonunda tamamlamayı hedeflediği belirtildi. Avigan'ın etkinliğinin kanıtlanması halinde, Japonya hükümetinden korona virüsü tedavisinde kullanılmak üzere onay alması bekleniyor.

Japonya hükümeti açıklamıştı

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, daha önce yaptığı açıklamada korona virüsünden enfekte olmuş hastaların tedavisinde gribe karşı geliştirilen bir ilacın kullanılabileceğini söylemiş, Avigan adlı ilacın tedavide sonuç verip vermediğini belirlemek üzere klinik çalışmalara başlanacağını duyurmuştu. Kato, ilacın etkisinin kanıtlanması halinde kullanımına onay vermeyi planladıklarını belirtmişti.

"Etkinliğini kanıtladık"

Çinli araştırmacılar ise yaklaşık iki hafta önce yaptıkları açıklamada ilacın etkinliğinin ülkedeki farklı sağlık kuruluşları tarafından yapılan klinik çalışmalarda kanıtlandığını duyurmuştu. İlacın Wuhan ve Shenzen şehirlerinde sırasıyla 240 ve 80 kişilik hasta grupları üzerinde denendiğini aktaran Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Müdürü Zhang Xinmin, hastalardan Avigan ilacı verilenlerin ortalama 4 gün içinde negatif sonuç verdiğini söylemişti. İlacı kullanmayan hastalarda ise sürecin 11 günü bulduğunu kaydeden Zhang, Avigan'ın zatürre başta olmak üzere korona virüsü semptomlarını gerilettiğinin ve belirgin bir yan etkisinin olmadığının da altını çizmişti.

Grip ilacı olarak kullanılıyor

Fujifilm Grubu'nun bir şirketi olan Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan Tablet'in, daha önce ebola virüsüne karşı da etki gösterdiği gündeme gelmişti. İlaç, Japonya'da grip tedavisinde kullanılıyor.

Burak Ersoy
 

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