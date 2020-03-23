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Japonya korona virüsüne karşı Ebola ilacını deneyecek

Japonya korona virüsüne karşı Ebola ilacını deneyecek
Japonya korona virüsüne karşı Ebola ilacını deneyecek

Japonya’da araştırmacılar Ebola virüsü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir adlı ilacın korona virüsünün neden olduğu zatürre karşısındaki etkinliğini kanıtlamak için klinik çalışmalara başlıyor.

Japonya'daki araştırmacılardan, henüz kesin tedavisi bulunmayan korona virüsüne dair umut olabilecek bir açıklama geldi. Küresel Sağlık ve Tıp Ulusal Merkezi Başkanı Norio Omagari, Ebola Virüsü tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen Remdesivir adlı ilacın korona virüsünün neden olduğu zatürrenin tedavisindeki etkinliğini araştırmak üzere klinik çalışmalara başlanacağını açıkladı. Bu ayın sonundan önce başlaması planlanan çalışmaların ABD, Güney Kore ve Singapur'daki tıbbi kurumlarla ortaklaşa olarak 440 hasta üzerinde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Standart bir tedavi şart

Korona virüsü karşısında etkinliği kanıtlanmış standart bir tedavi biçimi oluşturmanın önemine vurgu yapan Omagari, bu nedenle Remdesivir'in etkinliğini mümkün olan en kısa sürede doğrulamak istediklerini söyledi.

Kesin tedavisi yok

Daha önce HIV, grip, astım gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların korona virüsünün semptomlarının gerilemesine olumlu katkı sunduğu açıklansa da, virüsün klinik olarak kanıtlanmış bir tedavisi bulunmuyor. Farklı ilaç grupları üzerindeki klinik araştırmalar hala devam ediyor.

Burak Ersoy
 

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