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Japonya korona virüsüne karşı grip ilacını kullanmaya hazırlanıyor

Japonya korona virüsüne karşı grip ilacını kullanmaya hazırlanıyor
Japonya korona virüsüne karşı grip ilacını kullanmaya hazırlanıyor

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, etkisinin kanıtlanması halinde grip için geliştirilen Avigan adlı ilacın korona virüsü tedavisinde kullanılabileceğini söyledi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsünün hızla yayıldığı Japonya'dan, hastalığın tedavisi konusunda umut olabilecek bir adım geldi. Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, korona virüsünden enfekte olmuş hastaların tedavisinde, gribe karşı geliştirilen bir ilacın kullanılabileceğini söyledi. Avigan adlı ilacın korona virüsünün tedavisinde sonuç verip vermediğini belirlemek üzere klinik çalışmalara başlanacağını belirten Kato, ilacın etkisinin kanıtlanması halinde kullanımına onay vermeyi planladıklarını belirtti. Kato, Avigan adlı ilacın yurtdışında korona virüsüne karşı etkili olduğu bildirilen ilaçlardan sadece biri olduğunu da sözlerine ekledi.

Grip ilacı olarak kullanılıyor

Toyama Chemical Co. Ltd. tarafından grip ilacı olarak geliştirilen Avigan Tablet'in, daha önce ebola virüsüne karşı da etki gösterdiği gündeme gelmişti. İlaç, Japonya'da grip tedavisinde kullanılıyor.

Burak Ersoy

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