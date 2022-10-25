Japonya meclisinden öldürülen Eski Başbakan Abe için anma oturumu

Japonya'nın Nara şehrinde seçim konuşması yaptığı sırada silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için Japonya Meclisinde anma oturumu düzenlendi. Abe'nin eşinin de katıldığı toplantıda konuşma yapan eski Japonya başbakanlarından Yoshihiko Noda, aynı siyasi görüşleri paylaşmamasına rağmen Abe'nin ölümünden derin üzüntü duyduğunu belirterek suikasti "ani bir trajedi" olarak niteledi. Şu anda muhalefetteki Anayasal Demokrat Partisi milletvekili olan Noda, Abe'nin seçim konuşması yaptığı sırada saldırıya uğramasına atıfta bulunarak, "Demokrasi asla şiddete ve terörizme boyun eğmemeli. Ne kadar kusurlu olsa da, demokrasimizi biraz daha iyi hale getirmek için yalnızca ifade özgürlüğünün gücüne güvenmeye devam etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Burak Ersoy

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