Japonya Pfizer-BioNTech aşılarının ikinci kısmını teslim aldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında aşılama seferberliğine geçtiğimiz çarşamba günü sağlık çalışanları ile resmen başlayan Japonya'da sürece dair yeni bir gelişme yaşandı. ABD'li ilaç devi Pfizer ve Alman ortağı BioNTech tarafından geliştirilen Covid-19 aşılarının 450 bin dozluk ikinci kısmı bu sabah Tokyo yakınlarındaki Narita Uluslararası Havaalanı'na ulaştı. 386 bin 100 dozluk ilk bölümü Belçika'daki Pfizer fabrikasından 12 Şubat'ta ülkeye gelen aşıların cuma günü itibarıyla 68 sağlık tesisinde 5 bin 39 kişiye uygulandığı bildirildi.

Kademeli aşılama programı

Japonya'da aşılama çalışmaları 40 bin sağlık çalışanından oluşan ilk grupla geçtiğimiz çarşamba resmen başlamış, mart ayı itibarıyla ise salgınla mücadelede ön saflarda yer alan 3.7 milyon sağlık çalışanının aşılanmaya başlanacağı bildirilmişti. Sürecin nisan ayında 65 yaş ve üstü 36 milyon kişi ile devam edeceği açıklanmış, söz konusu grubu diyabet veya kalp hastalığı gibi kronik sağlık sorunları bulunan nüfus ile yaşlı bakım merkezlerinde çalışanların takip edeceği kamuoyuna yansımıştı. Aşılama çalışmalarının kademeli olarak genel nüfusu kapsayacağı gündeme gelmişti.

Japonya'da dün itibarıyla toplam Covid-19 vaka sayısı 425 bin 280'e ulaşmış, ölü sayısı da 7 bin 456 olmuştu.

Burak Ersoy

