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Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan özür

Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan özür
Japonya Sağlık Bakanı Kato'dan özür

Japonya'da korona virüsü nedeniyle karantina altına alınan gemideki 23 kişinin son test prosedürleri tamamlanmadan gemiyi terk etmelerine izin verildiğinin anlaşıldığını açıklayan ve eleştirilerin hedefi olan Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato özür diledi.

Japonya'daki Diamond Princess adlı gemiye korona virüsü riski nedeniyle uygulanan karantina süreci, Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato'yu eleştirilerin hedefi yaptı. Dün 23 kişinin son test prosedürleri tamamlanmadan gemiyi terk etmelerine izin verildiğinin anlaşıldığını açıklayan Kato, durumdan derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Hatamızdan kaynaklanan durumdan ötürü özür dileriz" dedi. Hatanın tekrarlanmaması için çalışma sözü veren Kato, virüsün yayılmasını önlemek için çift test uygulaması da dahil tüm önlemleri alacaklarını dile getirdi. Açıklamada, söz konusu yolcuların tekrar testten geçirileceği vurgulandı.

Gemiyi terk eden yolcuda virüs tespit edilmişti

Öte yandan karantina süreci sona ermeden önce 15 Şubat'ta negatif sonuç verdikten sonra Çarşamba günü gemiyi terk eden bir kadın yolcunun da eve döndükten sonra virüs taşıdığı anlaşıldı. Söz konusu yolcunun eve toplu taşıma ile döndüğünün açıklanması da karantina prosedürlerinin güvenilirliğini tartışma konusu haline getirdi. Yolcunun tahliye edildikten sonra enfekte olduğunun anlaşılması ayrıca 2 haftalık karantina sürecinin yeterli olup olmadığı sorusunu da akıllara getirdi. Korona virüsü nedeniyle 5 Şubat'ta karantinaya alınan Diamond Princess adlı gemideki karantinanın 19 Şubat'ta sona ereceği açıklanmış, bu doğrultuda son testlerde negatif sonuç veren ve virüs belirtisi göstermeyen yolcular Çarşamba gününden itibaren kademeli olarak tahliye edilmişti.

Burak Ersoy
 

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