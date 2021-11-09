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Japonya uzaya uydu fırlattı

Japonya uzaya uydu fırlattı
Japonya uzaya uydu fırlattı

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA), 9 uydu taşıyan Epsilon-5 roketinin başarıyla fırlatıldığını açıkladı.

Japonya uzaya uydu fırlattı - Tıkla İzle

Japonya, eğitim kurumlarının ve şirketlerin uzay geliştirme faaliyetlerine katılımını teşvik etmek üzere tasarlanan ve 9 adet uydu taşıyan Epsilon-5 roketinin başarıyla fırlatıldığını duyurdu.

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'ndan (JAXA) yapılan açıklamada, Kagoshima'daki Uchinoura Uzay Merkezi'nden sabah 10.00 sularında havalanan roketin, 2.6 metre çapında, 26 metre uzunluğunda ve 96 ton ağırlığında olduğu belirtildi.

Geliştirme maliyeti 5.8 milyar yen (yaklaşık 51 milyon dolar) olan Epsilon-5 roketinin normal şartlarda Ekim ayında fırlatılmasının planlandığı ancak sürecin teknik nedenlerden ötürü 3 kez ertelendiği öğrenildi. JAXA en son Ocak 2019'da 7 uydu taşıyan bir Epsilon serisi roketi uzaya fırlatmıştı.

Kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor

JAXA tarafından fırlatma roketi olarak 2007'de geliştirilen Epsilon serisinin yapay zeka teknolojisi yardımıyla işçilik ve fırlatma maliyetlerini azaltmak için tasarlandığı belirtiliyor.

Sıvı yakıt aktarımı yerine daha az zaman aldığı için katı yakıt kullanılan Epsilon serisinin, bilimsel araştırma amaçlı uyduları fırlatmak üzere daha önce Japonya tarafından tasarlanan M-V serisinin yerini aldığı da biliniyor.

Burak Ersoy
 

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