İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı

Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı
Japonya, vatandaşlarını Rusya'ya seyahatlerden kaçınmaya çağırdı

Japonya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya yönelik seyahat risk uyarı seviyesini 3'e yükselterek, vatandaşlarını Rusya'ya seyahat etmekten kaçınmaya çağırdı.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı dünya kamuoyundan tepkiler sürerken, Japonya hükümetinden vatandaşlarına Rusya seyahatlerine ilişkin yeni çağrı geldi. Japonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'ya yönelik seyahat risk uyarısını 3. seviyeye yükselterek, vatandaşlarını ülkeye gitmekten kaçınmaya çağırdı.

Avrupa Birliği (AB) üyelerinin ve diğer birçok ülkenin hava sahasını Rus uçaklarına kapattığına dikkat çekilen uyarıda, Japon vatandaşlarına ticari uçuşlar hala mevcutken ülkeden ayrılmayı düşünme ve ne amaçla olursa olsun Rusya'ya seyahat etmekten kaçınma çağrısı yapıldı. Ayrıca, Rusya'da Japonya diplomatik misyonlarına kayıtlı 2 bin 400 Japonya vatandaşının bulunduğu ifade edildi.
Hükümet adım atmıştı

Japonya hükümeti, geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgalindeki rolü nedeniyle vatandaşlarına Belarus'a seyahat etmeme uyarısı yapmıştı. Rusya ve Belarus boyunca uzanan Ukrayna sınır bölgeleri için de 4. seviye seyahat uyarısı yayınlanırken, Japon vatandaşlarına tahliye çağrısı yapılmıştı.
 

Burak Ersoy
 

İLGİLİ HABER
Güney Koreden Rusyaya yeni yaptırım kararı Güney Kore'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
İLGİLİ HABER
Güney Koreden Rusya ve Belarusa seyahat yasağı Güney Kore'den Rusya ve Belarus'a seyahat yasağı
İLGİLİ HABER
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Rusyanın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: 'Rusya'nın cüretkarlığı yaptırımların yeterli olmadığını gösteriyor'
İLGİLİ HABER
Blinken: Ukraynalıların, Zelenskiynin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var Blinken: 'Ukraynalıların, Zelenskiy’nin öldürülmesi halinde hükümetin sürekliliği için planları var'
İLGİLİ HABER
Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: Yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk: 'Yine Rusların bombardımanı nedeniyle insani yardım konvoyunu gönderemedik'

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.