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Japonya ve ABD Dışişleri Bakanlarından Ukrayna görüşmesi

Japonya ve ABD Dışişleri Bakanlarından Ukrayna görüşmesi
Japonya ve ABD Dışişleri Bakanlarından Ukrayna görüşmesi

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken’in Melbourne’de gerçekleştirdikleri toplantıda, Ukrayna sınırındaki Rus askeri yığınağı konusunda ciddi endişelerini paylaştığı bildirildi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak karşısında bölgede çıkabilecek çatışma ihtimali gün geçtikçe artarken, QUAD ülkeleri Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Avustralya'da bulunan Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken, Melbourne'de gerçekleştirdikleri toplantıda Ukrayna konusunu ele aldı.

Hayashi'nin geçtiğimiz Kasım ayında göreve gelmesinden bu yana ikinci kez yüz yüze görüşen ikilinin, Ukrayna sınırındaki Rus askeri yığınağı konusunda ciddi endişelerini paylaştığı kaydedildi. Çin'in Doğu ve Güney Çin denizlerinde artan askeri varlığını da masaya yatıran Hayashi ve Blinken'in, bölgede mevcut durumu değiştirmeye yönelik her türlü tek taraflı girişime karşı çıkma konusunda mutabık kaldığı ifade edildi.

Gerilim artıyor

Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak karşısında bölgede ihtimal bir işgal girişimi ve çatışma ihtimali artmış, son olarak Moskova'nın Perşembe günü Belarus'la birlikte askeri tatbikata başlaması "işgale hazırlık" olarak yorumlanmıştı. Batı dünyası ihtimal bir Rus işgali karşısında yaptırımların devreye sokulacağının sinyalini verirken, Rusya'nın ise gaz ihracatını durdurarak misilleme yapabileceği gündeme gelmişti.

Burak Ersoy
 

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