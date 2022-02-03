Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakanları telefonda görüştü

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ve Güney Koreli mevkidaşı Chung Eui-yong, bugün yaklaşık 35 dakika süren bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunan ikilinin görüşmede, geçtiğimiz ay art arda gerçekleştirdiği füze denemeleri ile gündeme gelen Kuzey Kore'nin silah programını ele aldığı öğrenildi. Bakanların Kuzey Kore'nin eylemlerinin bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun barış ve istikrarını tehdit ettiği konusunda görüş birliğine vardığı kaydedilerek, söz konusu tehdide karşı ikili işbirliğinin yanı sıra ABD ile de iletişimi sürdürme konusunda mutabık kaldıkları ifade edildi. Ayrıca savaş zamanı uygulamalarına dayanan tarihi ihtilafların da ele alındığı görüşmede, ikilinin görüş ayrılıklarını aşamadığı belirtildi.

Kuzey Kore tehdidi yeniden gündemde

Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımları ve uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere aldırmayan Kuzey Kore, geçtiğimiz ay füze programına yeniden hız vermiş, ocak ayı boyunca 7 farklı silah denemesinin gerçekleştirildiğini duyurmuştu. Kuzey Kore'nin eylemlerinin ardından Japonya, ABD ve Güney Kore teyakkuza geçmişti.

Burak Ersoy