Japonya ve Güney Kore istihbarat anlaşmasını görüştü

Japonya ve Güney Kore arasında 2016 yılında imzalanmasından bu yana her yıl yenilenen, ancak Güney Kore'nin bu sene yenilememe kararı aldığı istihbarat paylaşım anlaşması GSOMIA (Askeri Bilgilerin Genel Güvenliği Anlaşması) konusunda iki ülke arasında yürütülen müzakerelerde sonuç alınamadı.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, Güney Koreli mevkidaşı Jeong Kyeong-doo ile Pazar günü Tayland'ın Bangkok şehrinde bir araya geldi. İkili, daha sonra da ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüşmelerde bulundu.

İşbirliği vurgusu

Görüşmelerde tarafların, Kuzey Kore'nin füze denemeleri karşısında güvenlik işbirliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı öğrenildi. Ayrıca Esper'in Seul'ün GSOMIA'yı yenilememe kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini yinelediği kaydedildi. Bakan Kono da ülkelerin işbirliği ihtiyacı konusunda hemfikir olduklarını vurgulayarak Günek Kore'den olumlu bir hamle beklediklerini ifade etti.

Ticaret savaşları gündeme geldi

Görüşmelerde Jeong'un ülkesinin anlaşmadan çekilme kararını Japonya'nın uyguladığı ihracat tedbirlerine bağlayarak süreçten Tokyo'yu sorumlu tuttuğu dile getirilirken Jeong'un ayrıca Tokyo'dan konu hakkındaki tutumunu değiştirmesini istediği de kaydedildi.

ABD'nin çabaları sonuç verecek mi?

Öte yandan, Japonya'da hükümetin anlaşmanın sona ermesini kaçınılmaz olarak gördüğü belirtilirken kamuoyu ise ABD'nin anlaşmanın yenilenmesi için Seul'u ikna etme çabalarının sonuç verip vermeyeceğini merak ediyor.

İki ülke arasında gerilim

Temmuz başında Japonya'nın Güney Kore'ye satılan yüksek teknoloji ürünü malzemelere yönelik ihracat tedbirlerini sıkılaştırma kararı almasıyla iki ülke arasında gerilen ilişkiler, Güney Kore'nin, Japonya'yı iki ülke arasındaki tarihi ihtilafları başka alanlara taşımakla suçlayıp, ekonomik yaptırımların politik olduğu imasında bulunmasına neden olmuştu. Güney Kore son olarak 23 Kasım'da süresi dolan GSOMIA Anlaşması'nı yenilememe kararı almıştı.