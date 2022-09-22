Japonya ve Güney Kore liderleri ABD'de görüştü

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu toplantısı kapsamında bulundukları ABD'nin New York kentinde yaklaşık 30 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Japonya ve Güney Kore hükümetlerinden yapılan açıklamada, ikili ve bölgesel meseleleri ele alan liderlerin Kuzey Kore'nin nükleer silah programı hakkındaki endişelerini paylaştığı kaydedildi.

Önemli satır başı

İlişkilerde iyileşme umudu

Burak Ersoy







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