Japonya ve İtalya'dan stratejik ortaklık kararı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida; Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve ABD ziyaretlerini kapsayan diplomasi turunun İtalya ayağında mevkidaşı Giorgia Meloni ile bir görüşme gerçekleştirdi. Meloni, başkent Roma'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda mutabık kaldık" dedi. Söz konusu ortaklığın küresel ve bölgesel karşılıklı çıkar ilişkilerinin tüm alanlarını içereceğini belirten Meloni, bunun dış politika ve savunma üzerine ikili istişare mekanizmaları kurulması gerektireceğini söyledi.

Burak Ersoy



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