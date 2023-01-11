İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Japonya ve İtalya'dan stratejik ortaklık kararı

Japonya ve İtalya'dan stratejik ortaklık kararı
Japonya ve İtalya'dan stratejik ortaklık kararı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve İtalyan mevkidaşı Giorgia Meloni, ikili ilişkileri stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda mutabık kaldı.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida; Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve ABD ziyaretlerini kapsayan diplomasi turunun İtalya ayağında mevkidaşı Giorgia Meloni ile bir görüşme gerçekleştirdi. Meloni, başkent Roma'da gerçekleştirilen görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "İlişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükseltme konusunda mutabık kaldık" dedi. Söz konusu ortaklığın küresel ve bölgesel karşılıklı çıkar ilişkilerinin tüm alanlarını içereceğini belirten Meloni, bunun dış politika ve savunma üzerine ikili istişare mekanizmaları kurulması gerektireceğini söyledi.

Burak Ersoy
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.