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Japonya ve Kanada'dan Hint-Pasifik'te iş birliğini artırma kararı

Japonya ve Kanada'dan Hint-Pasifik'te iş birliğini artırma kararı
Japonya ve Kanada'dan Hint-Pasifik'te iş birliğini artırma kararı

Japonya Başbakanı Fumio Kishida ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, özgür ve açık Hint-Pasifik bölgesini oluşturmak için iş birliğini artırma konusunda anlaştığı belirtildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida; Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada ve ABD ziyaretlerini kapsayan diplomasi turunun Kanada ayağında ülkenin başbakanı Justin Trudeau ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kanada Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, liderlerin Kanada ve Japonya'nın stratejik ortaklığının yanı sıra özgür, açık ve kapsayıcı bir Hint-Pasifik bölgesine olan ortak bağlılıklarını bir kez daha teyit ettiği kaydedildi.

Japonya ev sahipliğinde gerçekleşecek G7 zirvesi ve yeni küresel zorluklar karşısında kurallara dayalı uluslararası düzeni sürdürmek için G7 ülkelerinin koordinasyonunun önemini masaya yatıran tarafların, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik haksız ve yasa dışı saldırganlığına karşı koymak ve Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak üzere G7 üyeleri arasındaki yakın iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Burak Ersoy
 

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