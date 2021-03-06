Japonya'da 17 yeni mutasyon virüs vakası

Covid-19'un daha bulaşıcı olduğu belirtilen yeni mutasyonlarına Japonya genelinde 17 kişide daha rastlandığı açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yurt dışı seyahat geçmişi bulunmayan kişilerde İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya varyantlarının tespit edildiği kaydedildi. Saitama, Niigata, Okayama, Kanagawa, Hyogo, Ishikawa, Gifu ve Kyoto eyaletlerinden bildirilen vakaların enfeksiyon rotasının tespit edilemediği öğrenilirken, son gelişme ülke genelinde Covid-19'un farklı mutasyonlarından enfekte olan kişi sayısını 194'e yükseltti.

Japonya'da bugün itibarıyla toplam Covid-19 vaka sayısı 439 bin 18'e, can kaybı sayısı ise 8 bin 219'a yükseldi.

Burak Ersoy

