Japonya'da 18 kişi daha koronadan öldü

Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan ölümcül korona virüs, son 24 saatte Japonya'da 18 kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkedeki ölü sayısı 709'a yükseldi. Daha önce karantinaya alınan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 13 kişi haricinde, ülke genelinde 696 kişiye Covid-19 bulaştığı bildirildi.

Yeni vaka sayısında düşüş

Bugün 10'u başkent Tokyo'da olmak üzere Japonya genelinde doğrulanan 55 yeni korona virüs vakası ülkedeki toplam vaka sayısını 16 bin 815'e taşıdı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 16 bin 103 vaka kayda geçti.

Tokyo'da 5 bine yaklaştı

Salgından en fazla etkilenen bölge olan Tokyo'daki yeni vaka sayısı 8 gün boyunca 40'ın altında kalırken, dev metropolde toplam bilanço 4 bin 997 oldu. Osaka'da bin 762 kişiye korona virüs bulaştığını açıklayan yetkililer, Kanagawa'da ise bin 201 kişinin enfekte olduğunu doğruladı. Hokkaido'da 983 vakaya rastlanırken, diğer vakalar ülke genelindeki farklı eyaletlerden bildirildi.

Burak Ersoy