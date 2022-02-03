Japonya'da 2 gün üst üste rekor vaka

Covid-19 salgınında 6'ncı dalganın etkisini sürdürdüğü Japonya'da, Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, 2 gün üst üste rekor kırılarak günlük vaka sayısı 103 bin 791 olarak kaydedildi. Ülkede 3 milyon sınırını aşılarak toplam vaka sayısı da 3 milyon 26 bin 264 olarak belirlendi. Ülkede, Covid-19 nedeniyle bir günde hayatını kaybeden sayısı 90, toplam can kaybı da 19 bin 70 olarak kaydedildi.

Bir eyalette daha yarı OHAL

Japonya, 47 eyaletinin 34'ünde yürürlükte olan yarı OHAL uygulamasının kapsamını Wakayama eyaletini de içine alacak şekilde genişletme kararı aldı. Wakayama'da Cumartesi yürürlüğe girecek olan uygulamanın 27 Şubat'a kadar geçerli olacağı açıklanırken, diğer eyaletlerde olduğu gibi restoran gibi işletmelerden çalışma saatlerini kısıtlamalarının talep edileceği açıklandı. Ülkede, salgın önleme tedbirlerinin uygulanacağı eyaletlerin sayısı 35'e yükseldi.

Burak Ersoy