Japonya'da 24 cana mal olan yangında kundaklama şüphesi

Japonya'nın Osaka eyaletindeki 8 katlı bir binanın 4. katında dün çıkan ve 24 kişinin ölümüne yol açan yangınla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kundaklama ihtimali üzerine yoğunlaşan güvenlik güçleri, tanık ifadeleri ve olay yerinden elde edilen bulgular ışığında şüpheleri 61 yaşındaki bir erkek üzerinde yoğunlaştırdı. İsmi açıklanmayan şüphelinin yangının çıktığı anda psikiyatri kliniğinde olduğu belirlendi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre bekleme odasındaki bir ısıtıcının yanına kese kağıdı koyduğu belirtilen şahsın, içinde sıvı bulunan kese kağıdını tekmeleyerek yangını başlattığı öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri kliniğin giriş kısmının tamamen kül olduğunu tespit ederken, kurbanların ise girişi saran alevler nedeniyle yangından kaçamadığının tahmin edildiği belirtildi.

Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan şüphelinin tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

Evinde de dumanlar görülmüş

Şüphelinin 24 kişiye mezar olan kliniğe 3 kilometre mesafede yaşadığını doğrulayan komşuları ise dün sabah saatlerinde şahsın evinden de dumanların yükseldiğini ifade etti. Polis, şahsın kendi evini de kundaklamaya çalışmış olabileceğinden şüphelenildiğini açıklarken, olayla ilgili detaylı soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.

Başbakan Kishida: "Çok trajik bir olay"

Japonya'yı sarsan yangın faciası ile ilgili açıklamalarda bulunan Japonya Başbakanı Fumio Kishida "Çok trajik" olarak nitelediği olay ile ilgili, "Öncelikle fiili durumu nedenleriyle birlikte kavrayarak bir daha yaşanmaması için çaba göstermeliyiz" dedi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini sunan Kishida, yaralanan mağdurlara ise en kısa sürede iyileşme temennisinde bulundu.

Kundaklama şüphesi

Japonya'nın Osaka eyaletindeki Sonezaki Shinchi bölgesinde bulunan 8 katlı binanın 4. katındaki bir klinik, dün sabah 10.20 sularında alevlere teslim olmuş, nedeni bilinmeyen yangında 24 kişinin yaşamını yitirdiği doğrulanmıştı. 4 kişinin yaralı olarak kurtulduğu olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.



Burak Ersoy

