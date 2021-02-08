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Japonya'da 250 bin tavuk itlaf edilecek

Japonya'da 250 bin tavuk itlaf edilecek
Japonya'da 250 bin tavuk itlaf edilecek

Japonya'nın Chiba eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde kuş gribi salgını nedeniyle yaklaşık 250 bin kümes hayvanının itlaf edileceği bildirildi.

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Japonya'nın Kagawa eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde ortaya çıkan ve ülkenin farklı bölgelerine yayılan kuş gribi salgını Chiba eyaletinde bir tesisi daha vurdu. Eyalet yönetiminden yapılan açıklamada, Sosa kentindeki bir yumurta üretim çiftliğinde toplu kuş gribi vakalarının doğrulandığı bildirildi. Yaklaşık 250 bin kümes hayvanının itlaf edileceği kaydedilirken, son toplu vakaların geçtiğimiz Aralık ayından bu yana Chiba'da doğrulanan 8'inci kuş gribi salgını olduğu öğrenildi. Virüsün Sosa'daki çiftlikteki kümes hayvanlarına nasıl bulaştığını belirlemek üzere inceleme başlatıldı.

Bilanço ağırlaşıyor

2018 yılından bu yana Japonya'da ilk kez geçtiğimiz Kasım ayı başında Kagawa'da ortaya çıkan toplu kuş gribi vakaları kısa süre içinde farklı eyaletlere sıçramış, yüksek vaka sayıları nedeniyle bazı bölgelerde itlaf çalışmalarına Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) de katılmıştı. Salgın nedeniyle itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısı bu yıl rekor kırarak 6 milyonu aşmış, önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

Burak Ersoy
 

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