Japonya'da 3 eyaletten daha Covid-19 adımı

Korona virüs salgını nedeniyle dün Tokyo ve çevresindeki 3 eyalette olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Japonya'da kritik durumda olan diğer eyaletlerin yönetimleri harekete geçti.

Osaka, Hyogo ve Kyoto eyaletlerinin valilerinin OHAL kapsamının genişletilmesi için merkezi hükümete çağrıda bulunmaya hazırlandığı bildirildi. Osaka Valisi Hirofumi Yoshimura bölgelerinde vakaların artmakta olduğuna dair kesin işaretler olduğu için harekete geçme zamanının geldiğini söylerken,

Hyogo Valisi Toshizo Ido da enfeksiyonlardaki mevcut artış göz önüne alındığında merkezi hükümetten OHAL talep etme seçeneğini düşünmesi gerektiğini açıkladı. Kyoto Valisi Takatoshi Nishiwaki ise OHAL ilanı talep etmeyi düşünecek bir aşamada olduklarını ifade etti. Nishiwaki ayrıca, Osaka, Hyogo ve Kyoto eyaletlerinin birlikte harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Benzer tedbirler gündemde

OHAL kararının kapsamının genişletilmesi halinde Osaka Valiliği restoran ve benzeri işletmelerden yerel saatle 20.00'de kapanmalarını istemeyi planlıyor.

Hyogo Valiliği de Kobe kentindeki bar ve restoranlardan çalışma saatlerini kısaltmalarını isteme seçeneği üzerinde duruyor. Kyoto'da da benzer adımların atılması bekleniyor.

Aylar sonra OHAL ilan edilmişti

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga dün Covid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Tokyo, Saitama, Chiba ve Kanagawa'da OHAL ilan edildiğini açıklamış, kararın 7 Şubat'a kadar yürürlükte kalacağı bildirilmişti. Japonya salgının başında ilk olarak geçtiğimiz yıl 7 Nisan'da Tokyo, Osaka, Chiba, Kanagawa, Saitama, Hyogo ve Fukuoka'da geçerli olacak şekilde OHAL ilan etmiş, 16 Nisan'da ise kararın kapsamı tüm ülkeyi içine alacak şekilde genişletilmişti. Uygulama, 25 Mayıs'ta ise Japonya genelinde son bulmuştu.

Rekor sayıda vaka

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı 3 gün üst üste rekor kırarak dün ilk kez 7 bini aşmış, ülkedeki toplam vaka sayısı 267 bin 716 olmuştu. Ülke genelinde toplam 3 bin 899 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Burak Ersoy

