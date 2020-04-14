Japonya'da 3 kişi daha korona virüsünden hayatını kaybetti

Japonya'da 7 eyalette OHAL ilan edilmesine neden olan korona virüsü salgını, 3 kişinin daha hayatına mal oldu. Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 158'e yükseldi. Daha önce 2 hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından hayatını kaybeden 12 kişi haricinde, Japonya'nın farklı eyaletlerinden 146 kişinin korona virüsüne yenik düştüğü açıklandı.

Vaka sayısı 8 bin 500'e yaklaştı

Ülke genelinde bugün kayda geçen yeni enfeksiyonlar ise toplam vaka sayısını 8 bin 456'ya çıkardı. Karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından enfekte olan 712 kişi dışında, Japonya genelindeki eyaletlerden 7 bin 744 kişi korona virüsüne yakalandı.

En fazla Tokyo ve Osaka etkilendi

Japonya genelindeki vakaların bölgelere göre dağılımda virüsten en çok etkilenen bölge 2 bin 158 vaka ile Tokyo olurken, onu 835 vaka ile Osaka izledi. Kanagawa'da 561, Chiba'da ise 486 vaka doğrulandı. Saitama'da 430 vakanın kayda geçtiği öğrenilirken, diğer vakalar ülkenin farklı eyaletlerinden bildirildi.

Bin 500'e yakın hasta iyileşti

Korona tedavisi gören 141 hastanın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ülke genelinde bin 443 kişinin virüsü yenerek tedavi gördükleri sağlık kurumlarından taburcu edildiği belirtildi.

Burak Ersoy

