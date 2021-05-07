Japonya'da 4 eyalette OHAL uzatıldı

Korona virüs salgını nedeniyle Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) uygulanan Japonya'da vaka sayılarında yeterli düşüşün sağlanamaması üzerine hükümet harekete geçti. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, söz konusu bölgelerde normal şartlarda 11 Mayıs'a dek sürmesi beklenen uygulamanın süresini 31 Mayıs'a dek uzatma kararı aldıklarını açıkladı. Covid-19 salgını konusunda hükümete danışmanlık yapan uzman kurulunun görüşleri doğrultusunda alınan karar kapsamında, Aichi ve Fukuoka eyaletlerinin de Çarşamba günü itibariyle OHAL uygulamasına dahil edileceği bildirildi.

Osaka'da hastaneler kritik durumda

Korona Virüs ile Mücadeleden Sorumlu Bakanı Yasutoshi Nishimura ise "Özellikle Osaka eyaleti hastane yatak kapasitesi konusunda son derece kritik bir durumda" diyerek Tokyo'da benzer bir durum yaşanmaması için güçlü bir kriz duygusuyla hareket ettiklerini ifade etti. Süresi uzatılan OHAL kapsamında restoran gibi işletmelere yönelik alkol servisi yasağı ve yerel saatle 20.00'de kapama uygulamasının sürecek. Büyük alışveriş merkezleri gibi tesisler ise saat kısıtlaması altında faaliyetlerine kademeli olarak devam edebilecek.

Öte yandan spor müsabakaları gibi büyük etkinliklere yönelik seyirci yasağının yerine, 5 bin kişilik izleyici sınırı ya da yarı kapasite uygulamasına başvurulacak.

Suga bugünü işaret etmişti

Tokyo Valisi Yuriko Koike dün yaptığı açıklamada salgının durumunun tedbirleri hafifletecek kadar iyileşmediğini söyleyerek, daha bulaşıcı olduğu belirtilen Covid-19 mutasyonlarının oluşturduğu riske dikkat çekmişti. Tokyo'nun komşu eyaletleri Kanagawa, Chiba ve Saitama'nın valileri ile sanal ortamda görüştüklerini kaydeden Koike, merkezi hükümetten önlemleri Mayıs sonuna kadar sürdürmesini talep etme konusunda mutabık kaldıklarını belirtmişti. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga da "Kararın kapsamı ve süresinin uzatılması konusunda Cuma günü uzmanlara danışarak karar vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

Üçüncü OHAL

Japonya'da hükümet Tokyo, Osaka, Kyoto ve Hyogo'da geçtiğimiz 25 Nisan'da OHAL ilan etmiş, 5 günlük "Altın Hafta" tatilinde virüsün yayılışını önlemeyi hedefleyen ülkenin 3. OHAL kararı kapsamında restoran ve benzeri işletmelerden alkol servisini durdurmaları ve çalışma saatlerini kısıtlamaları talep edilmişti. Ayrıca alışveriş merkezlerinden günlük ihtiyaçların satıldığı bölümler dışında geçici olarak kepenk kapatmaları istenmişti. Şirketlere personelini evden çalışmaya teşvik etme çağrısı yapılırken, halka yönelik "evde kal" çağrıları da yinelenmişti. Kitlesel etkinliklere katılım da geçici olarak kısıtlanmıştı.

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı bugün itibariyle 625 bin 703'e yükselmiş, ölü sayısı ise 10 bin 658 olmuştu.

Burak Ersoy