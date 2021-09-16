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Japonya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Japonya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!
Japonya'da 5.2 büyüklüğünde deprem!

Japonya’da merkez üssü Ishikawa eyaleti olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapılmazken, bölgedeki Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali'nin işleyişinde anormallik yaşanmadığı açıklandı.

Japonya'nın Ishikawa eyaleti 5.2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) verilerine göre yerel saatle 18.42'de 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı kaydedildi. Bölgedeki Kashiwazaki-Kariwa Nükleer Santrali'nin işleyişinde anormallik yaşanmadığı belirtilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı da yaşanmadı. Kısa süreli paniğe neden olan sarsıntının çevre eyaletler Toyama ve Gifu'da da hissedildiği öğrenildi.

Burak Ersoy
 

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