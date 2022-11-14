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Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Japonya'da 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Japonya’da merkez üssü Mie eyaleti açıkları olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami riski oluşmazken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Japonya'da merkez üssü ülkenin Mie eyaleti açıkları olan 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), yerel saatle 17.09'da kaydedilen depremin 350 kilometre derinlikte meydana geldiğini açıkladı. Tokyo, Fukushima ve Ibaraki dahil birçok eyalette hissedilen sarsıntının ardından tsunami riskinin oluşmadığı bildirilirken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

Burak Ersoy

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