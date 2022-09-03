Japonya'da 67 bin kişiye tahliye çağrısı yapıldı

Asya'nın farklı bölgelerini etkileyen ve getirdiği atmosferik basınç ile şiddetli yağış ve rüzgarlara neden olan Hinnamnor Tayfunu, Japonya'da etkisini sürdürüyor. Mie eyaletindeki Toba şehrinde 8 bin 292 hanede yaşayan 17 bin 392 kişiye toprak kayması riski nedeniyle tahliye çağrısı yapılırken, tahliye çağrıları Okinawa eyaletinin Ishigaki şehrinde ise 25 bin hanede yaşayan 49 bin 651 kişiyi etkiledi.

Okinawa eyaletindeki bazı marketler tayfunun şiddetini artıracağı yönündeki uyarılar nedeniyle kapalı kalırken, panik yaşayan bazı bölge sakinleri ise açık olan marketlerden temel gıda maddelerini stoklayarak rafların boş kalmasına neden oldu.

JMA uyarmıştı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), dün yaptığı açıklamada Hinnamnor Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgarların Okinawa'nın bazı kesimlerinde ağaçları, elektrik direklerini ve araçları devirebilecek şiddette rüzgarlara neden olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ayrıca birçok bölge için heyelan uyarısı yapılmıştı. Hinnamnor Tayfunu'nun neden olduğu atmosferik istikrarsızlığın ülkenin farklı kesimlerinde yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Burak Ersoy

