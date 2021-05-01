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Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın Miyagi eyaletinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami riskinin oluşmadığı açıklandı.

Japonya'da 6.8 büyüklüğünde deprem - Tıkla İzle

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 10.27'de ülkenin kuzeydoğu eyaleti Miyagi açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. 51 kilometre derinlikte kaydedilen depremin Miyagi'nin yanı sıra Aomori, Iwate ve Fukushima eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedildiği, tsunami riskinin oluşmadığı aktarıldı.

Güvenlik nedeniyle bazı tren seferlerinin geçici olarak durmasına neden olan depremin, etkilenen bölgelerdeki nükleer santrallerin işleyişinde herhangi bir aksamaya yol açmadığı öğrenildi.

Burak Ersoy
 

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