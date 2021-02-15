Japonya'da 7.3'lük depremin ardından korkutan uyarı

Japonya'da Cumartesi günü meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, hükümete bağlı Deprem Araştırma Komitesi'nden endişe verici bir uyarı geldi. Dün akşam olağanüstü bir toplantı gerçekleştiren uzmanlar, önümüzdeki 7 günlük süre içerisinde yeni şiddetli sarsıntıların meydana gelebileceği konusunda uyardı. Son depremde Miyagi eyaletindeki Ishinomaki Limanı'nda yirmi santimetre yüksekliğinde tsunami gözlendiğini hatırlatan komite, daha şiddetli sarsıntı riskinin tsunami tehlikesini de artırdığını kaydetti. Uzmanlar, kıyı kesimlerde yaşayanları şiddetli depremlere ve tsunami riskine karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Yaralı sayısı 152'ye yükseldi

Öte yandan, can kaybının bildirilmediği depremde yaralı sayısının bugün itibariyle 152'ye ulaştığı öğrenildi. Miyagi ve Fukushima eyaletlerinin bazı kesimlerinde devam eden su kesintilerini gidermek üzere çalışmaların devam ettiği açıklanırken, Tokyo ile Thoku bölgesi ve Osaka arasında aksayan bazı hızlı tren seferleri nedeniyle havayolu şirketleri ve otobüs işletmecilerinin ek seferler düzenlediği kaydedildi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga katıldığı bir meclis oturumunda yaptığı açıklamada, ilgili kurumlar ve yerel yönetimlerle koordinasyonu sürdürerek hasar gören bölgelere gerekli desteği sağlayacaklarını söyledi. Suga, hayatın en kısa sürede normale dönmesi için gereken tüm çabayı göstereceklerini ifade etti.

Korkutan deprem

Japonya'da geçtiğimiz Cumartesi yerel saatle 23.07'de 7.3 şiddetinde deprem meydana gelmiş, sarsıntının merkez üssünün Fukushima eyaleti olduğu açıklanmıştı. Deniz yüzeyinin 55 kilometre altında meydana geldiği bildirilen depremin, ülkenin 7 aşamalı derecelendirme ölçeğinde 6. seviyeyi ifade ettiği kaydedilmişti. Fukushima'nın yanı sıra Miyagi, Tochigi, İwate ve Yamagata eyaletlerinde de hissedilen sarsıntı Tokyo ve çevre eyaletlerinde de kısa süreli paniğe neden olmuş, birçok ev ve işyerlerinde maddi hasar meydana gelmişti.

Burak Ersoy