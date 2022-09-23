Japonya'da Abe için yapılacak resmi cenaze töreni protesto edildi

Japonya'nın Nara şehrinde 8 Temmuz'da seçim konuşması yaptığı sırada suikasta uğrayarak yaşamını yitiren eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe için 27 Eylül'de yapılacak resmi cenaze törenine karşı başkent Tokyo'da yüzlerce kişi sokağa çıktı.

Shiba Park'ta toplanan protestocular, 11.5 milyon dolarlık tören masrafının devlet bütçesinden karşılanmasına ve itirazlara rağmen eski bir başbakana resmi cenaze töreni düzenlenecek olmasına tepki gösterdi.

Shiba Park'ta toplanan protestocular, 11.5 milyon dolarlık tören masrafının devlet bütçesinden karşılanmasına ve itirazlara rağmen eski bir başbakana resmi cenaze töreni düzenlenecek olmasına tepki gösterdi.

Önemli satır başları

"Halk fakirleşirken vergilerimizle tören yapılacak"

"Politikaları tartışmalıydı"

"Törenin masrafları tepki çekmişti"

"En uzun süre görev yapan başbakana özel tören"

"Japonya tarihinde ikinci olacak"

"Eski Japonya başkanı Abe suikast sonucu hayatını kaybetmişti"

Burak Ersoy

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