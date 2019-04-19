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Japonya'da araç yayaların arasına daldı: 2 ölü

Japonya'da araç yayaların arasına daldı: 2 ölü
Japonya'da araç yayaların arasına daldı: 2 ölü

Japonya’nın başkenti Tokyo’da bir aracın kavşaktaki yayaların arasına dalmasıyla meydana gelen kazada bisikletli anne ile kızı hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Japonya polisi, başkent Tokyo'da 87 yaşındaki bir sürücünün kullandığı otomobilin kavşaktaki yayaların arasına dalması sonucu bisiklet kullanan bir kadın ile kızının hayatını kaybettiğini belirtti. Bir çöp kamyonu ise çarpma nedeniyle ters döndü. Polis kazada 8 kişinin yaralandığını belirtti. 

Tokyo Emniyet Müdürlüğü, kadın ve çocuğunun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kazanın nedeni için soruşturma başlatıldı. Kazaya neden olan sürücünün hastaneye kaldırıldığı, daha sonra sorgulanacağı bildirildi.  

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