Japonya'da artan Covid-19 vakaları hükümete geri adım attırdı

Korona virüs vakalarının geçtiğimiz günlerde 3 bin sınırını aşarak yeni bir rekor kırdığı Japonya'da, hükümetten tehlikeli gidişatı önlemeye yönelik yeni bir adım geldi. Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Covid-19 ile mücadele için kurulan hükümet görev gücü toplantısında yaptığı açıklamada, ekonomiyi canlandırmak üzere uygulanan "seyahate çık" kampanyasının 28 Aralık-11 Ocak tarihleri arasında ülke genelinde askıya alınacağını duyurdu. Salgın konusunda hükümete danışmanlık yapan uzman kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan karara gerekçe olarak ülke genelinde artmaya devam eden vaka sayılarını gösteren Suga, parametrelerin daha fazla bölgede vaka artışı yaşandığını gösterdiğini ifade etti. Ayrıca salgınla mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları üzerindeki yükün arttığına dikkat çeken Suga, salgını önleyerek ve sağlık sistemi üzerindeki baskıyı azaltarak yeni yıla iyi bir başlangıç yapmak istediklerini de sözlerine ekledi.

Tedbir çağrısı

Halka daha önce yaptığı tedbir çağrısını yineleyen Suga, "Özellikle yemek sırasında enfeksiyonların yayılmasını önlemek üzere temel önlemleri almanızı ve huzurlu bir yeni yıl geçirebilmek için tatilde memleketinize gitme kararınızı dikkatlice düşünmenizi rica ediyorum" şeklinde konuştu.

Turizme can simidi

Yurt içi seyahat harcamalarının yaklaşık yarısını karşılayan hükümet destekli "seyahate çık" kampanyası turizm endüstrisinin, salgının etkisinden kurtulmasına yardımcı olmak için Temmuz ayında hayata geçirilmişti. Seyahat sübvansiyonları, virüsün yayılmasına ortam hazırladığı iddiasıyla bazı kesimlerin eleştirilerine hedef olmuştu. Hükümet ise salgın tedbirleri ile ekonomiyi canlandırma çabaları konusundaki denge politikasından ödün vermeyerek uygulamayı savunmuştu.

Tablo ağırlaşıyor

Japonya'da günlük Covid-19 vakalarının sayısı geçtiğimiz Cumartesi günü ilk kez 3 bin sınırını aşarak rekor kırmıştı. Ülkede şimdiye dek korona virüse yakalanan kişi sayısı 183 bini aşarken, ölü sayısı da 2 bin 662 kişiye ulaşmıştı.

Burak Ersoy

