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Japonya'da aşı olan bir kişide potansiyel yan etki ortaya çıktı

Japonya'da aşı olan bir kişide potansiyel yan etki ortaya çıktı
Japonya'da aşı olan bir kişide potansiyel yan etki ortaya çıktı

Japonya’da hükümet, Çarşamba günü sağlık çalışanları ile başlayan aşı seferberliğinin ardından 1 kişide potansiyel yan etki olabileceği değerlendirilen kurdeşen belirtileri gözlendiğini açıkladı.

Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında aşılama seferberliğine geçtiğimiz Çarşamba günü sağlık çalışanları ile resmen başlayan Japonya'da yeni bir gelişme yaşandı. Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Toyama eyaletindeki hastanede aşılanan 1 kişide potansiyel yan etki olabileceği değerlendirilen kurdeşen belirtileri gözlendiği bildirildi. Belirtilerin aşı kaynaklı olup olmadığını belirlemek üzere detaylı inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Sağlık çalışanları ile başladı

Japonya'da ilk etapta 40 bin sağlık çalışanını kapsayacağı belirtilen aşılama seferliği geçtiğimiz Çarşamba resmen başlamış, son olarak Pfizer-BioNTech aşılarının ikinci bölümünün yarın ülkeye geleceği açıklanmıştı. Daha önce kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, ülkede yan etki nedeniyle can kaybı yaşanması durumunda hükümetin şahsın ailesine yaklaşık 420 bin dolar tazminat ödeyeceği belirtilmişti.

Japonya'da toplam Covid-19 enfeksiyonlarının sayısı dün itibariyle 424 bin 48'e ulaşırken, ölü sayısı ise 7 bin 378'e yükselmişti.

Burak Ersoy

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